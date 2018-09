Jornal britânico terá que indenizar Elton John por difamação

O cantor britânico Elton John e seu marido, o cineasta David Furnish, receberão uma indenização por difamação do jornal The Sun. Em fevereiro de 2016, o tabloide publicou na primeira página a notícia de que o cachorro do casal tinha atacado uma menina de 5 anos. A reportagem comparava os ferimentos da vítima com os do personagem Freddy Krueger, do filme de terror A Hora do Pesadelo.

A publicação alcançou grande repercussão e o casal processou o grupo midiático Mirror Group Newspapers, ao qual pertence o jornal. A advogada de Elton John e Furnish, Jenny Afia, argumentou que os ferimentos sofridos pela criança não foram graves e que as afirmações da reportagem eram “falsas e seriamente difamatórias”.

Afia relatou que a história publicada falava sobre um “sério ataque” e que tanto o cantor como o marido não tinham se preocupado com o estado de saúde da menina, apesar de saberem do ocorrido. Essa narrativa foi negada pela advogada. “Em todo o momento, confirmaram que a menina estava bem”, garantiu Afia. O jornal pedirá desculpas ao casal publicamente e deverá pagar uma indenização por difamação, cujo valor não foi divulgado, além de reembolsar o custo processual.