Jonas Brothers anunciam retorno após seis anos

A banda Jonas Brothers, fenômeno adolescente que estourou em 2007, anunciou seu retorno após uma pausa que durou seis anos. A volta do trio de irmãos, composto por Joe, Nick e Kevin foi confirmada no Instagram do grupo nesta quinta-feira, 28, com o anúncio do lançamento do single Sucker, marcado para a madrugada da sexta-feira 1º.

A banda também divulgou um vídeo no qual aparece ao lado do apresentador americano James Corden. “Estamos de volta!”, dizem os cantores na gravação.

Os rumores sobre um possível retorno ganharam força em janeiro, quando a conta oficial da banda foi reativada no Instagram. Segundo o tabloide britânico The Sun, os músicos se reuniram secretamente em Londres, no começo de fevereiro, para acertar os detalhes da volta.

O grupo ganhou notoriedade em 2007 e chegou a vender 17 milhões de discos no mundo inteiro, segundo a Billboard. Em parceria com a Disney, estrelaram os filmes Camp Rock (2008) e Camp Rock 2 (2010), que os consagraram como ídolos adolescentes.

Os irmãos passaram pelo Brasil três vezes – a primeira em 2009, ao lado da cantora Demi Lovato, durante uma apresentação que levou 45.000 pessoas ao estádio do Morumbi, em São Paulo, seguida por shows em 2010 e 2013, quando se separaram.