O ator Kit Harington, responsável por dar vida ao personagem Jon Snow em Game of Thrones, não assistiu à ultima temporada da série. No domingo, 22, em entrevista nos bastidores do Emmy, o protagonista garantiu que essa é a forma como ele lida com as críticas dos fãs sobre o fim da fantasia épica da HBO, vencedora de melhor série de drama na premiação.

Mesmo sem ter visto os episódios, no entanto, Harington defendeu a obra e destacou o empenho da equipe. “Eu não assisti, mas sei da dificuldade que foi gravar. Todos colocaram amor e esforço nisso”, diz. “Nós sabíamos que o que estávamos fazendo era a história certa e sabíamos o que era certo para os personagens, porque vivemos com eles por dez anos”, completou.

Harington, aliás, se envolveu tanto com Game of Thrones que revelou em maio ter se internado em uma clínica de reabilitação por abuso de álcool e pelo estresse causado pelo término da série.

Kit Harington, de Game of Thrones, chega ao tapete vermelho do Emmy 2019 Kit Harington, de Game of Thrones, chega ao tapete vermelho do Emmy 2019

O ator chegou a fazer terapia para suportar a insegurança com GoT. Ele disse à Variety que sofreu quando Snow foi dado como morto na quinta temporada. “O foco em mim era assustador. As pessoas gritavam comigo na rua: ‘você está morto’. Eu sou tão neurótico quanto qualquer ator, e as neuroses se intensificaram com esse nível de atenção”, explicou.

Indicada 32 vezes ao Emmy 2019, Game of Thrones levou apenas 12 troféus, a maior parte em categorias técnicas. Apesar de ter levado o principal prêmio da noite, a série saiu derrotada em categorias importantes, como roteiro e direção. Dez atores do elenco concorriam em categorias de atuação, incluindo Kit Harington, mas apenas Peter Dinklage, o Tyrion Lannister, saiu vitorioso e levou o prêmio de melhor ator coadjuvante em drama.

(Com Estadão Conteúdo)