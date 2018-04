Jojo Todynho chama marido de Anitta de ‘amante’ em iate com amigos

Anitta e o marido, Thiago Magalhães, chamaram alguns amigos para curtir um dia em um iate em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Jojo Todynho estava entre os convidados e mostrou o bom humor de sempre em um vídeo postado por Magalhães no Instagram: “Perguntaram qual era a minha colocação na sua vida. Eu falei ‘eu sou a amante e a Anitta é a fiel'”, brincou. O empresário respondeu apenas “a Anitta é minha esposa”.

Jojo ainda aproveitou a oportunidade para postar vídeos enquanto se bronzeava na embarcação, usando um maiô: “Tô muito preocupada com as críticas. Ai, que tristeza”, ironizou em um vídeo postado na ferramenta stories da rede social.

O dia de descanso ainda contou com a participação do humorista Victor Sarro, roteirista do programa de Anitta no Multishow, Anitta Entrou no Grupo. Além de aproveitar o sol, eles comeram um churrasquinho e cantaram músicas de Ludmilla em homenagem ao aniversário da cantora, comemorado na quarta-feira.