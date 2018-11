Joia de Maria Antonieta é arrematada por 36 milhões de dólares em leilão

Um pingente de pérolas e diamantes que pertenceu a Maria Antonieta, rainha da França decapitada pela Revolução Francesa, foi arrematado nesta quarta-feira, 14, por 36 milhões de dólares (cerca de 136 milhões de reais), em leilão da casa Sotheby’s, em Genebra.

O preço inicial do pingente único era estimado em 2 milhões de dólares.

Modelo exibe pingente de diamante que pertenceu à Maria Antonieta, e está sendo leiloada pela casa de leilões Sotheby’s – 12/06/2018 Modelo exibe pingente de diamante que pertenceu à Maria Antonieta, e está sendo leiloada pela casa de leilões Sotheby’s – 12/06/2018

O leilão aconteceu em um hotel luxuoso às margens do lago de Genebra, e foi palco de uma disputa febril por uma coleção de dez peças da família Bourbon Parma. O lote contava com joias fora de circulação há mais de dois séculos, que pertenceram ao Rei Carlos X, aos Arquiduques da Áustria e aos duques de Parma.

As dez peças, com valores iniciais estimados em um total de 3 milhões de dólares, acabaram sendo vendidas por um total de quase 43 milhões de dólares, disse a Sotheby’s. Um broche de diamantes avaliado em 80.000 dólares, por exemplo, foi arrematado por 1,75 milhão de dólares.

A peça de maior destaque do lote era o pingente de diamantes com uma pérola natural em forma de pera de tamanho excepcional, 26 mm x 18 mm, que a Sotheby’s disse ter sido arrematado por um comprador anônimo, sem dar maiores detalhes.

Entre os pertencer de Maria Antonieta que foram a leilão, estava também um anel com diamantes com uma mecha do cabelo da rainha.