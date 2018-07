Johnny Depp e ex-empresários chegam a acordo em processo por finanças

O ator Johnny Depp, conhecido por filmes como os da franquia Piratas do Caribe, e seus ex-empresários chegaram a um acordo sobre a disputa pela gestão financeira dos negócios do ator. Em janeiro de 2017, em um processo judicial de 25 milhões de dólares apresentado ao Superior Tribunal de Los Angeles, Depp acusou o Management Group, companhia de Los Angeles que cuidou de suas finanças por dezessete anos até ser dispensada em 2016, de fraude, roubo e má gestão.

Em comunicado, ambas as partes disseram que os termos do acordo são confidenciais, mas uma fonte próxima ao Management Group disse que o grupo está “satisfeito”.

Processado, o Management Group apresentou um recurso em fevereiro de 2017 buscando 550 000 dólares em honorários não pagos e danos. A empresa também se defendeu, alegando que Depp se viu em desordem financeira por gastar milhões de dólares em carros, obras de arte, casas, vinhos e itens de Hollywood.

Johnny Depp foi ranqueado pela Forbes como o ator mais bem pago de Hollywood em 2010, com rendimentos de 75 milhões de dólares, em maior parte pela franquia Piratas do Caribe.

Com o acordo, o ator evita o julgamento que estava marcado para agosto, em Los Angeles, e se vê livre da briga na justiça a tempo de divulgar Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindewald, uma sequência do spin-off da saga Harry Potter, na qual interpreta uma versão mais jovem de Grindewald, um símbolo das forças das trevas no mundo da magia. O filme estreia nos cinemas em novembro.