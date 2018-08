John Lennon: box com 6 discos celebra os 47 anos do álbum ‘Imagine’

A gravadora Universal Music anunciou um novo box com seis discos (quatro CDs e dois blue-rays) que totalizam quase 140 faixas que celebram os 47 anos do álbum Imagine, de John Lennon. Imagine – The Ultimate Collection contará com erros de gravações, um audiodocumentário, além de novos mixes das músicas do ex-Beatle.

O box conta também com um livro de 120 páginas com curiosidades sobre o álbum. A produção e a direção criativa de toda a coleção recebeu supervisão de Yoko Ono, que vivia com Lennon em Tittenhurst Park, na Inglaterra, onde o cantor gravou Imagine.

Para comemorar a novidade, ainda foi divulgada uma gravação original do single que leva o título do álbum. Confira:

Imagine – The Ultimate Collection será lançado no dia 5 de outubro. No mesmo dia, ainda é aguardada a divulgação de dois filmes de Lennon restaurados e remasterizados: Imagine (uma colagem cinematográfica produzida por John e Yoko, que acompanha a produção do álbum de 1971) e Gimme Some Truth, que narra o processo criativo do cantor.