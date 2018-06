John Lasseter deixará a Disney ao fim de 2018 após acusações de assédio

Acusado de assédio, o diretor executivo de criação da Disney e da Pixar John Lasseter deixará oficialmente o cargo ao fim deste ano, anunciou a empresa nesta sexta-feira. Diretor de grandes animações, como Toy Story (1995), Vida de Inseto (1998) e Carros (2006), o americano está afastado da empresa desde novembro do ano passado, quando anunciou que tiraria uma licença e pediu desculpas aos funcionários que já tinham se sentido desconfortáveis por seus “abraços indesejados” e comportamento impróprio.

De acordo com a Disney, ele exercerá cargo de consultor do estúdio até 31 de dezembro. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, a empresa não anunciou nenhum nome para substitui-lo como diretor executivo de animação, mas espera-se que os diretores Pete Docter (de Divertida Mente) e Jennifer Lee (de Frozen: Uma Aventura Congelante), assumam o cargo na Pixar e na Disney, respectivamente.

Ao comunicar a saída do diretor, o CEO da Disney, Bob Iger, agradeceu a contribuição de Lasseter. “John teve uma gestão memorável na Pixar e na Disney, reinventando o mercado da animação, assumindo riscos de tirar o fôlego, e contando histórias originais e de alta qualidade que vão existir para sempre”, disse. “Nós somos profundamente gratos por sua contribuição, que incluiu uma transformação poderosa e notável do estúdio de animação da Disney. Uma das maiores realizações de John é ter montado uma equipe de grandes contadores de histórias e inovadores com a visão e o talento para definir o padrão em animação para as gerações vindouras.”

No mesmo comunicado, Lasseter afirmou que está na hora de buscar novos desafios. “Os últimos seis meses me deram a chance para eu refletir sobre a minha vida, carreira e prioridades pessoais”, disse. “Apesar de continuar dedicado à arte da animação e inspirado pelo talento criativo na Pixar e na Disney, eu decidi que o final do ano é a hora certa para começar a me concentrar em novos desafios criativos. Tenho extremo orgulho do que os dois estúdios de animação mais importantes e prolíficos alcançaram sob a minha liderança e sou grato por todas as oportunidades que tive para seguir minha paixão na Disney.”

No ano passado, na esteira de denúncias de assédio e abuso sexual em Hollywood, Lasseter pediu desculpas por seus “erros”. “Recentemente participei de algumas conversas difíceis que foram muito dolorosas para mim”, escreveu Lasseter na época. “Nunca é fácil encarar seus erros, mas é o único jeito de aprender com eles. Como resultado, eu pensei muito sobre o líder que sou hoje comparando com o mentor, defensor de causas e campeão que eu quero ser. Trouxeram à minha atenção que eu fiz alguns de vocês se sentirem desrespeitados ou desconfortáveis. Essa nunca foi minha intenção.”

Ele continuou: “Quero pedir desculpas em especial àqueles que receberam um abraço indesejado ou qualquer outro gesto que eles sentiram ter ultrapassado um limite de qualquer maneira. Não importa quão benigna a minha intenção, todos têm o direito de estabelecer seus próprios limites e terem essas restrições respeitadas”.

Um dos fundadores da Pixar, Lasseter mudou o mercado de animação ao lançar Toy Story. Em 2006, depois que o estúdio foi comprado pela Disney, o diretor foi promovido a diretor executivo de criação das duas empresas, supervisionando todos os projetos.