‘Jogador Nº 1‘, dirigido por Steven Spielberg, chega aos cinemas com ritmo de tirar o fôlego nesta semana. Voltado para o público jovem, o longa é inspirado no livro de mesmo nome do autor Ernest Cline. O filme se passa no ano de 2045, quando o mundo está decadente e sem graça. Para fugir da dura realidade, a humanidade escapa para Oásis, uma utopia virtual. O jogo criado pelo gênio solitário James Halliday é cheio de cenários, missões e personagens fantasiosos. Acompanhe o ‘Em Cartaz’ no Podcast de VEJA: