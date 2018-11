Joe Perry, do Aerosmith, é internado após passar mal em show

Joe Perry, o guitarrista da banda Aerosmith, foi internado às pressas no últimos sábado, 10, após passar mal durante show com Billy Joel. Segundo o site TMZ, o músico caiu no camarim após deixar o palco no Madison Square Garden, em Nova York.

Perry, de 68 anos, foi atendido por paramédicos no local. A equipe colocou um tubo na garganta do músico para liberar suas vias aéreas. Ainda de acordo com o portal, Billy Joel não soube do ocorrido e seguiu com o show, naquele momento já perto do final.

“Joe não parecia bem”, disse uma fonte que estava no camarim ao TMZ. Não se sabe o estado do guitarrista no momento.

Em 2016, Joe Perry sofreu um infarto durante uma apresentação da banda Hollywood Vampires, em Nova York.