Irmãos do Café Palhares são as personalidades gastronômicas do ano

“Não estão fazendo nada? Então vão trabalhar”, João Ferreira ordenou, há mais de quarenta anos, aos filhos João Lúcio e Luiz Fernando. Caçulas de uma prole de sete, os adolescentes estavam convocados a ajudar no estabelecimento do pai, o Café Palhares. Incumbida inicialmente de tarefas pequenas como conseguir troco, a dupla não arredou mais o pé do negócio, que completou oitenta anos em 9 de março. A data foi escolhida em homenagem ao pai deles, já que o dia correto da abertura, em 1938, é desconhecido — morto em 2003, João Ferreira adquiriu a casa em 1944. Pouco mudou desde que o patriarca saiu de cena. O Palhares segue no mesmo ponto no centro e ainda se resume a 44 metros quadrados. O balcão em formato de U, ao redor do qual se enfileiram 21 bancos fixos, é o mesmo desde os anos 1970, quando uma reforma inverteu o U, tirando a clientela do meio do ambiente. Criado inicialmente só para alimentar os funcionários, o kaol ainda reina quase sozinho no cardápio. O nome do prato foi dado por João Ferreira e pelo radialista Rômulo Paes e faz menção aos principais ingredientes: arroz, ovo frito e linguiça artesanal. K é de cachaça, que tradicionalmente precedia toda refeição e era incluída no preço. “Para o nome soar mais chamativo, trocaram o C pelo K”, explica Luiz Fernando, hoje com 56 anos. Cerca de 400 unidades são vendidas diariamente. “Somos um dos primeiros fast-foods de BH”, brinca João Lúcio, de 61 anos, frisando que o preparo de cada kaol não demora mais que quinze minutos. Não há político em época de campanha que não apareça para provar um, devidamente acompanhado de um fotógrafo. Quando prefeito de Belo Horizonte, nos anos 1940, JK também aparecia por lá, mas costumava pedir uma média e um pão na chapa. Também, pudera. O prato que fez a fama dos irmãos Fernandes foi inventado só na década seguinte.

