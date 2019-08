João Gordo tem alta da UTI em São Paulo

João Gordo, vocalista do grupo Ratos de Porão, teve alta nesta segunda-feira, 12, da UTI na qual estava internado em razão de uma pneumonia. A informação foi divulgada por Vivi Torrico, esposa do músico, que aproveitou para agradecer pelo carinho dos fãs no Instagram. “Somos muito gratos pelo amor e todas as vibrações que estão emanando!”, escreveu.

O cantor havia sido internado na última sexta-feira 9, na UTI do Hospital São Camilo, em São Paulo, com quadro de pneumonia grave. A hospitalização fez a banda cancelar todos os shows até o fim deste ano, incluindo uma turnê pela Europa.

As apresentações mais próximas, nas cidades de Ourinhos, Goiânia e Fortaleza, foram mantidas a princípio, com o guitarrista Jão assumindo os vocais no lugar de João Gordo. A assessoria de imprensa da banda afirmou que a agenda poderá ser modificada a qualquer momento de acordo com o estado de saúde do artista.

Há apenas um mês, João Gordo havia sido internado em São Paulo com o mesmo quadro. Na época, a mulher do cantor, também usou as redes sociais para avisar aos fãs e dar uma bronca no companheiro: “Depois de três dias de UTI com pneumonia dupla, falta de oxigenação, oscilação da glicose, hoje quarto normal. João, tome jeito e se cuide, a vida pode mudar a cada instante“, relatou. Ele sofre de diabetes e voltava de uma turnê desgastante com a banda Ratos de Porão”, disse Vivi.