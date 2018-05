‘Jet Li está bem’, diz representante do ator após foto viralizar

Uma foto de Jet Li preocupou os fãs do ator nesta segunda-feira ao mostrá-lo mais envelhecido e fragilizado. Publicada nas redes sociais, a imagem viralizou e levou o empresário do ator de 55 anos, Steven Chasman, a responder aos comentários. “Ele tem hipertireoidismo há dez anos. A doença não oferece risco à vida e ele está lidando com isso”, disse ao jornal The Washington Post. “Ele está bem.”

Jet Li, conhecido por papéis em filmes como O Mestre das Armas, Romeu Tem Que morrer e Os Mercenários, foi diagnosticado em 2010 com hipertireoidismo, uma doença que muda o metabolismo e o ritmo cardíaco do paciente.

Em recentes entrevistas, Li, que antes de ser estrela de cinema foi campeão de kung fu, confessou que seu coração pode acelerar até a 130 pulsações por minuto em repouso, e que devido à sua doença – complicada com problemas na espinha dorsal – não pode fazer excessivos exercícios.

Em um de seus mais recentes atos públicos, em novembro do ano passado, Li apresentou junto ao magnata chinês Jack Ma uma nova arte marcial projetada por ambos, baseada no taichi e chamada gongo shu dao (GSD).

O ator é muito popular na China por filmes de artes marciais dos anos 80 e 90, embora seus admiradores locais tenham ficado decepcionados pelo fato de Jet ter abandonado a nacionalidade chinesa para assumir a de Cingapura em 2009.

(Com EFE)