Jesus seria a favor da legalização do aborto, diz Madonna

Em uma entrevista recente ao apresentador australiano Andrew Denton, a cantora Madonna afirmou que quer fazer o Vaticano refletir sobre os direitos reprodutivos das mulheres. “Acho que o Papa Francisco estaria disposto a ter essa conversa comigo”, afirmou a artista.

Para ela, Jesus seria pró-aborto: “Vamos falar sobre o ponto de vista de Jesus sobre as mulheres”, começou a estrela do pop. “Você não acha que Jesus concordaria que uma mulher tem o direito de escolher o que fazer com seu corpo?”

Apesar de o Papa Francisco já ter se mostrado mais propenso a “absolver do pecado” as mulheres que já abortaram, ele ainda possui uma opinião totalmente inflexível em relação ao tema. Recentemente, o sumo pontífice comparou o ato com a eugenia (uma seleção de seres humanos com base em suas características hereditárias) e criticou o aborto mesmo em casos de má formação do feto.

Madonna é conhecida por se posicionar em relação às causas feministas e aos direitos da população LGBT. Ela foi criada como católica, e diversas referências cristãs estão presentes em suas músicas e videoclipes. Em uma entrevista à revista americana Rolling Stone, a cantora afirmou que sempre sentiu “uma certa conexão inexplicável com o Catolicismo”. No entanto, no clipe recém-lançado de Dark Ballet, de seu mais novo álbum Madame X, ela adota um tom mais político e de crítica em relação à Igreja.