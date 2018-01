Jesus de ‘A Paixão de Cristo’ voltará ao papel em sequência

Jim Caviezel está empolgado com a sequência de A Paixão de Cristo. O ator, que interpretou Jesus no filme de 2004, confirmou que voltará ao papel na nova produção de Mel Gibson, que retratará a ressurreição de Cristo.

Tanto Gibson, como Caviezel têm sido bastante discretos em relação ao rumo do filme. O ator, no entanto, revelou que está animado com o formato que o projeto está tomando. “Eu não vou contar como será a abordagem dele (Mel Gibson)”, disse Jim ao USA Today. “Mas eu posso adiantar, este será o maior filme da história. É bom assim.”

A Paixão de Cristo foi o filme proibido para menores de idade com o maior arrecadamento em bilheteria da história do cinema americano. No total, o longa somou 611 milhões de dólares. A produção reconstruiu as últimas 12 horas de Jesus, antes de ser crucificado e, consequentemente, morto. Já a continuação pretende retratar a ressurreição do messias, três dias após os acontecimentos do primeiro longa.