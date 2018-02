Jessica Chastain é apagada de filme de Xavier Dolan

Xavier Dolan (Mommy) cortou a atriz Jessica Chastain de seu próximo filme, The Death and Life of John F. Donovan. Jessica, que interpretaria uma colunista de fofoca no longa, já havia gravado todas as suas cenas, e estampava alguns cartazes do filme.

O diretor franco-canadense anunciou a novidade em seu Instagram. “Foi uma decisão muito difícil. Eu sinto um verdadeiro amor e admiração pela Jessica. O parecer foi editorial e narrativo, não tendo nada a ver com o desempenho dela, mas com a personagem e sua compatibilidade com a história”, escreveu Dolan.

The Death and Life of John F. Donovan será o primeiro filme em inglês do diretor. A trama acompanhará a trajetória de um jovem ator, que 10 anos depois da morte do protagonista de uma série de TV (interpretado por Kit Harington), revisita as correspondências que ele trocou com o artista. O longa contará com Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates e o ator mirim Jacob Tremblay.

Logo após o anúncio, Chastain também se manifestou na rede social, afirmando que havia sido previamente avisado do corte. “A situação foi lidada com extremo respeito e amor”, disse ela.