Jennifer Lopez confessa que foi assediada por diretor de cinema

Jennifer Lopez se somou ao coro do movimento #MeToo. Em entrevista à revista Harper’s Bazaar, a cantora contou que foi assediada por um diretor de cinema no início de sua carreira. “Eu não fui abusada da mesma forma que outras mulheres, mas uma vez, um diretor me pediu para tirar a blusa e mostrar meus peitos”, lembrou ela.

Apesar de ter conseguido resistir à investida do cineasta, Lopez ressaltou que muitas mulheres não denunciam o assédio por medo de prejudicar suas carreiras. “Eu mesma fiquei apavorada quando reagi”, disse. “Era um dos meus primeiros filmes, mas eu sabia que aquilo não era certo. Acredito que, no final, o Bronx (bairro de Nova York onde a cantora viveu) falou mais alto.”

A descendente de porto-riquenhos aproveitou também para elogiar os movimentos Time’s Up e #MeToo, que combatem o assédio e o abuso sexual: “Este é um lindo momento para as mulheres, estou superfeliz, especialmente por ter uma filha pequena”.