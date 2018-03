Jennifer Garner faz piada com seu momento viral no Oscar

1. O diretor Guillermo del Toro comemora após A Forma da Água vencer o Oscar de melhor filme zoom_out_map 1/20 O diretor Guillermo del Toro comemora após 'A Forma da Água' vencer o Oscar de melhor filme (Lucas Jackson/Reuters) Forma da Água ganha o Oscar de melhor filme

2. 'A Forma da Água' ganha o Oscar de melhor filme zoom_out_map 2/20 'A Forma da Água' ganha o Oscar de melhor filme (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Producer J. Miles Dale (L), director Guillermo del Toro (at microphone) and cast/crew accept Best Picture for 'The Shape of Water' onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

3. Frances McDormand fala após vencer o Oscar de melhor atriz por 'Três Anúncios Para Um Crime' zoom_out_map 3/20 Frances McDormand fala após vencer o Oscar de melhor atriz por 'Três Anúncios para um Crime' (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Actor Frances McDormand (L) accepts Best Actress for 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' from actors Jennifer Lawrence and Jodie Foster onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

4. Frances McDormand vence o Oscar de melhor atriz por 'Três Anúncios Para Um Crime' zoom_out_map 4/20 Frances McDormand vence o Oscar de melhor atriz por 'Três Anúncios para um Crime' (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Actor Frances McDormand accepts Best Actress for 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

5. Jodie Foster e Jennifer Lawrence apresentam o prêmio de melhor atriz zoom_out_map 5/20 Jodie Foster e Jennifer Lawrence apresentam o prêmio de melhor atriz (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Actors Jodie Foster (L) and Jennifer Lawrence speak onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

6. Gary Oldman recebe o Oscar de melhor ator por 'O Destino de Uma Nação' zoom_out_map 6/20 Gary Oldman recebe o Oscar de melhor ator por 'O Destino de uma Nação' (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Actor Gary Oldman accepts Best Actor for 'Darkest Hour' onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

7. O diretor Guillermo del Toro ganha o Oscar de melhor direção por 'A Forma da Água' zoom_out_map 7/20 O diretor Guillermo del Toro ganha o Oscar de melhor direção por 'A Forma da Água' (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Director Guillermo del Toro accepts Best Director for 'The Shape of Water' onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

8. O diretor de fotografia Roger Deakins recebe o Oscar de fotografia em 'Blade Runner 2049' zoom_out_map 8/20 O diretor de fotografia Roger Deakins recebe o Oscar de fotografia por 'Blade Runner 2049' (Lucas Jackson/Reuters)

9. O roteirista James Ivory recebe o Oscar de melhor roteiro adaptado por 'Me Chame pelo Seu Nome' zoom_out_map 9/20 James Ivory recebe o Oscar de melhor roteiro adaptado por 'Me Chame pelo Seu Nome' (Kevin Winter/Getty Images)

10. Jordan Peele recebe o Oscar de melhor roteiro original por 'Corra!' zoom_out_map 10/20 Jordan Peele recebe o Oscar de melhor roteiro original por 'Corra!' (Kevin Winter/Getty Images)

11. 'Dunkirk' leva o Oscar de melhor edição zoom_out_map 11/20 'Dunkirk' leva o Oscar de melhor edição (Lucas Jackson/Reuters)

12. 'Blade Runner 2049' leva o Oscar de efeitos visuais zoom_out_map 12/20 'Blade Runner 2049' leva o Oscar de efeitos visuais (Lucas Jackson/Reuters) 90th Acadeamy Awards - Oscars Show - Hollywood, California, U.S., 04/03/2018 - John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover and Gerd Nefzer win the Best Visual Effects Oscar for Blade Runner 2049. REUTERS/Lucas Jackson

13. 'A Forma da Água' leva o Oscar de Direção de Arte zoom_out_map 13/20 'A Forma da Água' leva o Oscar de direção de arte (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: (L-R) Production designers Jeff Melvin, Paul Denham Austerberry and Shane Vieau accept Best Production Design for 'The Shape of Water' onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

14. A atriz Daniela Vega fala durante o Oscar 2018 zoom_out_map 14/20 A atriz Daniela Vega fala durante o Oscar 2018 (Kevin Winter/Getty Images)

15. A atriz Allison Janney ganha o Oscar de atriz coadjuvante por 'Eu, Tonya' zoom_out_map 15/20 Allison Janney ganha o Oscar de atriz coadjuvante por 'Eu, Tonya' (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Actor Allison Janney accepts Best Supporting Actress for 'I, Tonya' onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

16. O figurinista Mark Bridges leva o Oscar de melhor figurino por 'Trama Fantasma' zoom_out_map 16/20 O figurinista Mark Bridges leva o Oscar de melhor figurino por 'Trama Fantasma' (Kevin Winter/Getty Images) O Mark Bridges Trama Fantasma leva o Oscar de melhor figurino

17. O ator Sam Rockwell leva o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'Três Anúncios para um Crime' zoom_out_map 17/20 Sam Rockwell leva o Oscar de melhor ator coadjuvante (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Actor Sam Rockwell accepts Best Suppoorting Actor for 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' onstage at the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

18. A atriz Jennifer Lawrence durante o Oscar 2018 zoom_out_map 18/20 A atriz Jennifer Lawrence durante o Oscar 2018 (Lucas Jackson/Reuters) 90th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood, California, U.S., 04/03/2018 - (L-R) Salma Hayek and her husband Francois-Henri Pinault sit as Jennifer Lawrence stands. REUTERS/Lucas Jackson

19. Jimmy Kimmel apresenta o Oscar 2018 zoom_out_map 19/20 Jimmy Kimmel apresenta o Oscar 2018 (Kevin Winter/Getty Images) HOLLYWOOD, CA - MARCH 04: Host Jimmy Kimmel speaks onstage during the 90th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center on March 4, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)