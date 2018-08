Jennifer Aniston ironiza: ‘Talvez minha missão na Terra não seja procriar’

Seis meses após o anúncio de sua separação do ator Justin Theroux, Jennifer Aniston estampa a capa da revista americana InStyle. Na entrevista, conduzida por sua amiga Molly McNearney, a eterna Rachel de Friends fala sobre o divórcio e os rumores e fofocas que cercam seu nome desde que ela se separou de Brad Pitt, em 2005.

“É louco. Os equívocos são ‘Jen não consegue segurar um homem’ e ‘Jen se recusa a ter um bebê porque ela é egoísta e só pensa na carreira'”, disse. “Ou que eu estou triste e de coração partido. Primeiramente, com todo o respeito, eu não estou de coração partido”, afirmou, em referência aos sites de fofoca que afirmam que ela está inconsolável por causa do divórcio de Theroux, anunciado em fevereiro.

Ela continuou, afirmando que as suposições são indelicadas. “E em segundo lugar, essas são suposições inconsequentes. Ninguém sabe o que acontece a portas fechadas. Ninguém pensa como isso pode ser delicado para meu parceiro e eu. Eles não sabem o que passei em termos médicos e emocionais”, disse. “Há pressão para as mulheres para elas serem mães e, se elas não são, elas são classificadas como produtos com defeito. Talvez minha missão neste planeta não seja procriar. Talvez eu tenha outras coisas a fazer?”

Depois da separação de Brad Pitt, que se deu após o ator conhecer e se apaixonar por Angelina Jolie nos bastidores de Sr. & Sra. Smith, Jennifer passou a ser retratada como a ex sofredora que não havia superado o fim do relacionamento. Ela, porém, seguiu em frente, namorando aqui e ali até que se casou com Justin Theroux em 2015, após quatro anos de relacionamento.