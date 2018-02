Jennifer Aniston e Justin Theroux anunciam separação após 7 anos

Jennifer Aniston e Justin Theroux não estão mais juntos depois de sete anos. Em um comunicado enviado à Associated Press, os atores afirmam que tomaram a decisão no final do ano passado. “Nós somos dois melhores amigos que decidiram se separar como casal, mas estão ansiosos para continuar nossa estimada amizade”, diz o texto.

“Normalmente nós faríamos isso de maneira privada, mas dado que a indústria da fofoca não consegue perder uma oportunidade de especular e inventar, nós queríamos contar a verdade diretamente. Qualquer coisa publicada que não seja diretamente da gente, é uma narrativa ficcional. Acima de tudo, nós estamos determinados a manter o profundo respeito e amor que temos um pelo outro”, terminou a nota.

Rumores de que Jennifer e Theroux não estavam mais juntos já estavam circulando – a atriz comemorou seu aniversário de 49 anos, no domingo, com as amigas e longe dos amigos.

Os atores se conheceram em 2008, no set de gravação de Trovão Tropical (2008), mas só engatou relacionamento em 2011. Eles se casaram em agosto de 2015. Antes de Theroux, Jennifer foi casada com Brad Pitt e namorou Vince Vaughn e John Mayer. Já o ator namorou a hair stylist Heidi Bivens por catorze anos antes de se relacionar com a loira.