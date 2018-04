Jay-Z diz ter chorado de emoção quando a mãe saiu do armário

O rapper Jay-Z disse que chorou de alegria quando a mãe contou a ele que era lésbica. No episódio de My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, que vai ao ar nesta sexta-feira, 6, na Netflix, Jay-Z disse que ficou feliz porque a mãe finalmente ficou livre.

O rapper e empresário disse ainda que sabia que a mãe era gay, mas eles discutiram o assunto pela primeira vez há apenas oito meses. Ele afirma que a mãe teve que viver como alguém que ela não era por não querer envergonhar os filhos.

Gloria Carter revelou sua orientação sexual na canção Smile, do álbum 4:44, que Jay-Z lançou ano passado, e da qual ela participa.