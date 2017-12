‘Jamie Lannister’ de ‘GoT’ cancela participação na Comic Con

A Comic Con Experience de 2017 anunciou nesta quarta-feira que Nikolaj Coster-Waldau, o Jamie Lannister de Game of Thrones, não virá mais ao evento que acontecerá em São Paulo. O ator, que tinha os preços mais caros do evento para fotos e autógrafos com os fãs, teve que cancelar a participação por conta de alterações na agenda de gravações da nova temporada do seriado da HBO.

No lugar de Waldau, foi anunciada a vinda de Hafþór Júlíus Björnsson, que interpreta o personagem Montanha na série, para os dias 8 e 9 de dezembro. A HBO ainda anunciou Dean-Charles Chapman, o Tommen Baratheon, que contará sobre as suas experiências no sets de filmagens durante um painel nesta quinta-feira, às 17h.

A organização do evento já entrou em contato com todos que já tinham comprado o pacote para conhecer o Waldau, e o valor será restituído em até 90 dias para os clientes. Ainda não foi confirmado se Björnsson e Chapman também terão disponibilidade para fotos ou autógrafos.

Contratempos

Integrante de Once Upon a Time, Rebbeca Mader também teve que cancelar a vinda para o Brasil nesta terça-feira. Em um vídeo, a atriz explicou que precisará gravar novas cenas do seriado nos próximos dias.