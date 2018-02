Jamie Foxx cuida da filha renegada por Tom Cruise, diz site

Segundo a jornalista Bonnie Fuller, editora do site Hollywood Life e especialista em celebridades, Tom Cruise perdeu o lugar de pai no coração de sua filha Suri. Aos 11 anos, a menina tem uma nova figura paterna: o ator Jamie Foxx (Oscar de melhor ator por Ray), atual namorado da ex-mulher do astro de Missão: Impossível, a atriz Katie Holmes (do seriado Dawson’s Creek).

Os tabloides têm noticiado que, por causa da dedicação a sua religião, a Cientologia, Cruise não vê Suri há cinco anos. Recentemente, houve um boato de que ele pensava em deixar suas crenças para se reunir com a menina. Mas fontes do site disseram que Katie não acredita nisso.

“Seria um sonho se tornando realidade, mas ela não espera que isso ocorra”, afirmou a fonte. “Ela tem zero esperança de que Tom vá deixar a Cientologia por Suri — ele deixou claro muitas vezes que ele está nisso por toda a vida”.

A mesma fonte ressaltou a dedicação da atriz com a filha e comentou sobre o papel do novo namorado. “Katie sempre fez de tudo por Suri. Há um buraco deixado por Tom e ela fez o melhor para preenchê-lo. Ela é grata por ter Jamie em sua vida agora. Ele está se tornando cada vez mais a figura parterna para Suri e ela está muito agradecida por isso”, disse a fonte.

Vale lembrar que Cruise e Foxx já dividiram a tela juntos, no suspense Colateral, de 2004, dirigido por Michael Mann.