James Franco sobre assédio: ‘Se fiz algo errado, vou consertar’

Após ser acusado de assédio nas redes sociais, James Franco afirmou em entrevista ao apresentador Stephen Colbert que que está aberto ao diálogo. “Não consigo viver a minha vida se preciso fazer alguma retratação. Se eu tiver feito algo errado, vou consertar. É o que eu preciso fazer. Acho que é assim que funciona. Não tenho as respostas e estou aqui para ouvir, aprender e mudar minha perspectiva”, disse durante o programa The Late Show.

No último domingo, noite em que o ator ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical, duas atrizes se queixaram da vitória e o acusaram de assédio. “As coisas que ouvi que estão no Twitter não são precisas, mais apoio completamente as pessoas que estão aparecendo e conseguindo manter uma voz ativa, pois não tiveram voz por muito tempo. Então, não quero diminuir as acusações de forma alguma, penso que são positivas e as apoio”, afirmou.

No último domingo, a atriz Ally Sheedy afirmou no Twitter: “James Franco acabou de ganhar. Por favor, nunca me perguntem por que eu abandonei a indústria do cinema e da TV”. Em seguida, ela apagou as mensagens e não comentou mais o assunto. “Houve algumas coisas no Twitter. Não cheguei a ler, mas ouvi a respeito. Primeiro, eu não tenho ideia do que fiz para a Ally Sheedy. Eu a dirigi em uma peça Off-Broadway, e tive só bons momentos com ela. Tenho completo respeito por ela, não tenho ideia do porquê estava chateada”, explicou Franco durante a entrevista.

Na mesma noite, Violet Paley afirmou na mesma rede social: “Lembra quando você empurrou minha cabeça em direção a seu pênis exposto em um carro e aquela outra vez em que você disse a uma amiga minha de 17 anos para te encontrar em seu quarto de hotel? Mesmo depois de você já ter sido pego fazendo isso com outra menina de 17 anos?”.

Violet se referiu a um caso de 2014, quando uma menina menor de idade postou uma conversa no Instagram que teve com o ator. Dias depois, no programa de TV Live With Kelly and Michael, o ator admitiu o contato e afirmou que tinha ficado “envergonhado” por sua atitude. Nesta terça-feira, Violet ainda afirmou que Franco tentou contatar mulheres, ela inclusa, que já teria assediado para pedir desculpas, mas ela não aceitou.