James Franco conta como seduzia mulheres em livro de 2013

Após James Franco ser acusado por cinco mulheres de assédio sexual, trechos do livro Actors Anonymous, escrito pelo ator em 2013, têm ganhado espaço nas redes sociais. De acordo com a revista americana Variety, Franco conta na obra como mantinha relações com “jovens mulheres” em diversas cidades do mundo, incluindo Roma, Nova York e Los Angeles. “Eu tinha alguma coisa acontecendo com quase todas as minhas colegas de elenco e montava um cronograma para que eu pudesse ver uma em cada noite”, afirma em um capítulo do livro.

A obra traz uma série de relatos de atores anônimos de Hollywood, incluindo o próprio Franco. De acordo com a Variety, em alguns momentos, o ator explica de forma explícita como seduzia as mulheres. “Uma das minhas abordagens favoritas era pedir para jovens garotas, que tiravam foto comigo, para me mandar a imagem por e-mail. Assim, eu poderia passar meu contato de forma rápida na frente de uma multidão de fãs e depois, arrumava um jeito de encontrá-la”, escreve.

Na última quarta-feira, uma matéria do jornal Los Angeles Times revelou que cinco mulheres acusaram o ator de assédio sexual. Quatro delas foram estudantes de teatro dele e outra, afirmou que Franco era seu mentor. As acusações começaram a ganhar repercussão nas redes sociais, após a cerimônia do Globo de Ouro no último domingo, em que ele levou o prêmio de melhor ator em filme de comédia ou musical.

Nesta quarta-feira, Franco ainda levou a estatueta do Critics’ Choice Awards de melhor ator em filme de comédia pelo longa Artista do Desastre.