James Franco apagado e pernas ‘a mais’ marcam capa da Vanity Fair

O ator James Franco foi “apagado” da capa da revista Vanity Fair após acusações de assédio sexual. Todos os anos, a publicação promove um ensaio com os artistas que têm se destacado em Hollywood, e prometem continuar sob os holofotes. Franco deveria posar ao lado de Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert DeNiro, Nicole Kidman e outros nomes em 2018, mas diante dos recentes acontecimentos, o veículo resolveu apagar digitalmente o ator da foto.

“Nós decidimos não incluir o James Franco na capa de Hollywood quando soubemos das acusações de assédio contra ele”, afirmou um porta-voz da Vanity Fair ao The Hollywood Reporter.

Cinco mulheres acusaram o ator de assédio depois de ele desfilar pelo tapete vermelho do Globo de Ouro com um pin em apoio aos movimentos Time’s Up e #MeToo, contra o abuso em Hollywood. Ele foi premiado como melhor ator em filme cômico ou musical por seu trabalho em Artista do Desastre.

Membros demais

O editorial, assinado Annie Leibovitz, foi marcado por outras “curiosidades”. A atriz Reese Witherspoon, por exemplo, aparece com três pernas. Bem humorada, a protagonista de Big Little Lies chegou a comentar o fato no Twitter: “Bom, acho que todos já sabem a essa hora. Eu tenho três pernas. Espero que vocês ainda me aceitem pelo que eu sou”.

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) January 25, 2018

Já Oprah Winfrey, sentada ao lado de Reese, apareceu em fotos dos bastidores com três mãos. Ela também brincou com o fato. “Eu aceito sua terceira perna. Desde que você aceite minha terceira mão.”

A lateral direita da foto também apresenta uma falta de continuação do piso, o que indica que a imagem foi cortada, ou sobreposta a outra.