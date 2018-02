Britânico James Blunt anima audiência madura em São Paulo

James Blunt voltou ao Brasil neste domingo para show único em São Paulo. O cantor britânico, que esteve cinco outras vezes no país, tocou para uma audiência madura ao longo de 1h30, misturando música novas, como OK, com sucessos antigos, como You’re Beaultiful.

A maturidade da plateia compensou a modéstia do Tom Brasil. O espaço, projetado para shows intimistas, estava lotado de fãs do cantor — a maioria nos seus 30 e 40 anos. Sem gritos histéricos de pulmões adolescentes, o público pôde ouvir sem dificuldade a voz rouca de Blunt, apesar do local pequeno e fechado.

A audiência parece também ter agradado ao cantor, que não poupou elogios aos presentes. “Nós estivemos em turnê no mundo inteiro. Europa e América do Norte foram só um ensaio para onde realmente importa: aqui, o Brasil”, disse, se dirigindo ao público. “Hoje, vou cantar algumas das músicas que vocês sabem e adoram, e outras que não conhecem — mas eu não ligo, enquanto eu estiver ouvindo a voz de vocês.”

No repertório, o cantor, famoso por compor a trilha sonora de diversas novelas, como Belíssima, Duas Caras e A Favorita, incluiu os hits Same Mistake e Carry You Home.

Algumas canções do novo álbum, que empresta seu nome à turnê, também entraram para a setlist. Entre elas, Time of Our Lives, Someone Singing Along, Heartbeat e Make Me Better. Para encerrar o show, o músico escolheu hits de cada uma das fases de sua carreira: Stay The Night, 1973 e Bonfire Heart.

De São Paulo, James Blunt segue para a Argentina. Antes do show, o músico conversou com a equipe de VEJA. Confira: