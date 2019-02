Jackson 3: irmãos do rei do pop farão turnê pela Europa

Marlon, Tito e Jackie, irmãos do cantor Michael Jackson, vão se reunir para cantar juntos em uma turnê. O trio de ex-integrantes do grupo The Jackson 5 cantou junto recentemente em um show no Japão.

Empolgados, decidiram continuar o projeto e, de acordo com informações do site de celebridades TMZ, já estão em fase de produção de uma turnê de 20 shows pela Europa.

Há duas semanas, a convite de um grupo japonês, os irmãos realizaram um pequeno show com repertório de músicas do Jackson 5 e clássicos da música soul. A recepção foi tamanha que um show de volta em Tóquio já foi marcado.

A turnê na Europa deve começar em janeiro próximo. Desde 1990 o grupo não se reunia. Falta saber de Jermaine e Randy se juntarão à trupe. É o que falta, posto que Michael Jackson, outro membro da formação original do grupo, morreu em 2009.