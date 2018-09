Já desisti de escrever o final de ‘Grey’s Anatomy’, diz criadora da série

Criadora de uma das séries mais longevas da televisão americana, Shonda Rhimes não sabe como e quando Grey’s Anatomy vai terminar. À revista Entertainment Weekly, a produtora afirmou que já escreveu pelo menos seis finais para o seriado. “De verdade, a cada vez, eu falava: ‘Vai ser assim que a série vai terminar’, passamos por esses momentos tantas vezes que eu parei de tentar criar alguma coisa. Simplesmente não terminamos. Não sei como.”

Shonda ainda brincou, citando a roteirista e showrunner Krista Vernoff, que assumiu o comando diário da produção: “Krista e eu já fizemos a piada de que a minha filha, Harper, e a filha dela Coco vão acabar comandando o seriado um dia”. Shonda confirmou que não está mais a par de cada detalhe de Grey’s Anatomy. “Krista chega para mim e diz: ‘Aqui está o que eu planejei para essa temporada’. E eu digo: ‘Fantástico’, e consigo aproveitar.”

A série, que estreia sua 15ª temporada no dia 27 de setembro nos Estados Unidos, continua firme e forte como uma das maiores audiências da TV, com suas temporadas sendo vistas por mais de dez milhões de pessoas.

Apesar disso, a conversa sobre um possível fim do seriado e a saída de nomes importantes do elenco é inevitável – incluindo a protagonista Ellen Pompeo, cujo contrato termina em 2020. Também à Entertainment Weekly, a atriz afirmou: “Ainda não estou preparada para fazer nenhum anúncio sobre o meu futuro no programa. É algo que eu e Shonda faremos juntas. Mas sinto que nós já contamos a maioria das histórias que poderíamos contar”.

Ellen Pompeo como Meredith Grey em ‘Grey’s Anatomy’ Ellen Pompeo como Meredith Grey em ‘Grey’s Anatomy’

A personagem de Ellen, Meredith Grey, passou por vários altos e baixos, principalmente nas temporadas iniciais. Mas nos últimos anos, após a morte de seu marido, Derek (Patrick Dempsey), que ajudou a movimentar a história da personagem por vários anos, a médica entrou em uma fase mais morna.

Ligada a Grey’s Anatomy desde 2005, Ellen contou que tem interesse em explorar outros projetos em Hollywood. “Estou muito animada para fazer outras coisas, já está na hora de experimentar e eu estou entusiasmada com a minha carreira de produtora, definitivamente estou buscando uma mudança.”