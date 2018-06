Colombiano J Balvin desbanca Drake como artista mais ouvido no Spotify

O colombiano J Balvin desbancou o rapper canadense Drake como artista com maior número de reproduções em nível mundial no Spotify, a plataforma de áudio em streaming mais popular do mundo. Balvin computa hoje mais de 48 milhões de reproduções mensais graças a canções como X (a mais reproduzida, com 337 milhões), Safari, Ahora ou a mais recente, Minha Gente. O tema, que foi regravado junto com Beyoncé, alcançou no ano passado o número 1 da lista “Top 50 Global” do Spotify, substituindo Despacito de Luis Fonsi e Daddy Yankee com Justin Bieber, que incluía partes em inglês.

“Demonstramos que o reggaeton se globalizou e que as canções em espanhol podem fazer parte da melhor música pop do planeta”, disse o artista em declarações divulgadas pela empresa sueca em comunicado. “É muito gratificante ter conseguido este objetivo. Falei frequentemente sobre como podemos mudar o conceito do que é ‘mainstream’ e que as pessoas de qualquer ponto do planeta podem vibrar com os ritmos da nossa cultura latina”, acrescentou o artista colombiano, que em maio publicou o seu último disco, Vibras.

Em 2017, a música latina aumentou em 110% as reproduções nesta plataforma de “streaming”, segundo os dados do Spotify, que refletem além disso que J Balvin está entre os cinco artistas mais escutados nos Estados Unidos, México, Brasil, Alemanha e Espanha.