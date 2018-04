IZA sobre primeiro disco e roupas estilosas: inspiração em quadros

A cantora IZA se prepara para o lançamento do seu primeiro álbum nesta sexta-feira, 27, e reconhece um amadurecimento no seu estilo musical. “Estou sentindo que estou cada vez mais segura com aquilo que eu quero fazer. Estou me arriscando cada vez mais”, diz IZA em conversa com VEJA.

A carioca de 27 anos, que começou a fazer sucesso na internet com covers de cantoras como Beyoncé e Nina Simone, está tocando nas rádios com os seus dois últimos singles: Pesadão (parceria com Marcelo Falcão, do O Rappa) e Ginga (com o rapper Rincon Sapiência). O novo álbum, Dona de Mim, ainda promete parcerias com Ivete Sangalo, a drag queen Glória Groove e uma coprodução de Carlinhos Brown.

Nos clipes ou em eventos sociais, IZA ainda chama atenção pelo look sempre bem estudado. A estilista responsável pelas produções atualmente é a ex-BBB Bianca Jahara. “Sempre gostei muito de me inspirar com roupas. Sempre achei que a roupa era um argumento também”, defende. “Tenho muita inspiração em mulheres incríveis que são estilistas e criadoras. Às veze, um quadro me inspira, ou uma música. Acho que tudo pode ser inspiração para a gente investir na moda ou criar um look.”