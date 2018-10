Quando “cozinhava” o conceito de seu primeiro restaurante, o chef Ian Baiocchi concluiu que precisava se diferenciar dos endereços de comida brasileira que saíam do forno pelo país e evidenciar sua bagagem internacional, que inclui estágios nos célebres Mugaritz e El Celler de Can Roca, listados entre os dez melhores do mundo no ranking da revista inglesa Restaurant. Na falta de um nome, recorreu a uma consultoria, que lhe veio com Íz, “paladar” em húngaro. “Resume tudo o que eu imaginava”, diz ele, eleito também o chef do ano por VEJA COMER & BEBER. Badalado desde o início e o primeiro de um pequeno império gastronômico prestes a lançar a quarta operação, o restaurante passou por uma merecida reforma no ano passado. Ganhou mesas de mármore preto, que ressaltam as cadeiras revestidas de veludo bordô, mesas sinuosas na área de espera e divisórias de ferro e vime entre algumas mesas. No cardápio, as novidades para compartilhar são o schnitzel de jacaré, que leva ainda aviú, tartare de bananada- terra e espuma de limão (R$ 45,00), e os camarões com banana-da-terra, pimenta dedo-de-moça, bacon em pó, mel e ciboulette (R$ 43,00). Vale a pena experimentar o polvo com quinoa tostada, emulsão de leite, banana-daterra assada com óleo de carvão e gremolata (R$ 106,00), uma das principais novas criações, assim como o leitão assado lentamente e servido com demi-glace, farofa com massala, abacaxi, taioba e cebola-roxa (R$ 84,00). Feche com a torrija de brioche, uma espécie de rabanada com creme de café e sorvete de leite (R$ 32,00). Os menus degustação, com quatro, seis ou nove etapas, custam entre R$ 155,00 e R$ 310,00. Na carta de vinhos, sobressaem rótulos como o branco argentino Tercos Torrontés (R$ 136,00) e o tinto sul-africano Namaqua Pinotage (R$ 124,00). Rua 1129, 146, Setor Marista, ☎ 3092-5177 (84 lugares). 11h30/15h e 19h30/23h30 (sex. jantar até 0h30; sáb. 12h/16h e 19h30/0h30; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$$

