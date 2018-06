As gêmeas de Ivete Sangalo estreiam na torcida da seleção brasileira com traje a rigor. Nascidas em fevereiro, no início do Carnaval, Helena e Marina assistem à primeira Copa do Mundo com bodies nas cores verde e amarelo. As duas podem ser vistas em um post no Instagram da cantora, que assegura: “Aqui, meu rei, só dá Brasil”.

Ao fundo, vê-se Marcelo, o primogênito, sem camisa — e com cara de ciúmes.