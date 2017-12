Ivete Sangalo leva cortada de Ana Maria Braga: ‘Não interessa’

À espera de gêmeas, a cantora Ivete Sangalo foi convidada do Mais Você, programa de Ana Maria Braga, na Globo, nesta quinta-feira. Nem a gravidez nem o clima amigável da entrevista impediram a jurada do The Voice de ouvir uma resposta mais atravessada da anfitriã. “Não interessa”, disse a apresentadora quando questionada sobre quantos casamentos já teve.

A artista baiana contava sobre o relacionamento com o nutricionista Daniel Cady e explicou por que o casal decidiu não fazer cerimônia tradicional de casamento. Em certo momento, Louro José cutucou: “Você está falando com a pessoa certa”, indicando que sua colega de mesa tinha experiência em casórios. “Por quê? Quantas vezes você casou?”, quis saber Ivete. O corte de Ana Maria foi rápido e as duas, que já riam muito antes, gargalharam com a reação. “O assunto aqui é você”, completou a apresentadora.

O episódio e a forma bem-humorada como levaram tudo só mostrou a boa interação entre elas. Mesmo assim, muitos internautas começaram a comentar nas redes sociais sobre um possível climão. Não deve demorar para viralizar um novo meme com a cara de surpresa da cantora e a hashtag #NaoInteressa.