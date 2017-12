Ivete Sangalo para show e dá bronca em homem que perdeu criança

Ivete Sangalo parou um show que realizava na Bahia na última terça-feira para ajudar uma menina que se perdeu do responsável durante a apresentação. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, Ivete segura na mão da pequena Manuela e pergunta com quem ela foi ao show. A criança responde que havia ido com o tio, chamado apenas de Zé. Enquanto esperam que o homem se manifeste, Ivete dispara em tom severo: “Depois quero conversar com o tio Zé”.

Enquanto a cantora conversava com a menina, um homem da plateia afirmou que conhecia o tal tio Zé, mas Ivete não quis saber dele. “Não me leve a mal, mas eu só entrego ao Zé. Peguem uma cadeira, deixem ela aqui, esperando. Liga aí pra Tio Zé”, afirmou com tranquilidade. Depois de acomodar a menina em um canto do palco, Ivete ainda brincou com o relapso do responsável e fez o público rir para então retomar o show.

Essa não é a primeira vez que Ivete conquista a internet com seu jeito espontâneo no palco. Há dois anos, a cantora repercutiu pela frase “Quem é essa aí, papai?”, ao ver o marido Daniel Cady conversando com outra mulher durante um show no Réveillon de 2016. Desaprovando o comportamento do companheiro, disparou: “Tá cheia de assunto, hein, essa daí?”.