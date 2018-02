Ivete Sangalo ‘aparece’ de surpresa no Carnaval de Salvador

Ivete Sangalo não participará no Carnaval de Salvador deste ano, por causa da gravidez, mas não deixou de contribuir para a alegria dos foliões. A cantora gravou um vídeo que foi exibido em um camarote nesta quinta-feira para não ficar de fora da festa.

Essa é a primeira vez em 24 anos que Ivete não participará do Carnaval de Salvador. Ela começou em 1994 como integrante da Banda Eva e atualmente sai nos blocos Cerveja & Cia e Coruja. Mãe de Marcelo, de oito anos, a cantora dará à luz a gêmeas do marido, Daniel Cady, ainda em fevereiro.

Neste ano, a baiana ainda comandará um programa especial sobre carnaval na Rádio Globo, que está na frequência FM em SP (94,1 FM) e Rio de Janeiro (98,1 FM), além de 16 afiliadas espalhadas pelo Brasil. No domingo, das 11h às 13h, Ivete estará à frente da atração, que contará sobre os bastidores da festa, anunciará a programação das principais capitais e trará os destaques musicais curtidos em todo o país.

A falta de Ivete foi sentida no Carnaval baiano. A cantora já ganhou máscaras com o seu rosto, um boneco gigante em Olinda e virou até fantasia. Através do Instagram, ela tem acompanhado toda a folia e já garantiu: “Ano que vem estamos juntos, viu?”.