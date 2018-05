Ivete posta foto amamentando gêmeas em homenagem ao Dia das Mães

Em homenagem ao Dia das Mães, a cantora Ivete Sangalo publicou neste domingo no Instagram uma foto amamentando as suas filhas gêmeas, Marina e Helena, que nasceram em fevereiro deste ano. “Ser mãe é o passaporte para a terra do sorriso. É estar mais conectado com Deus na mais pura verdade dos sentimentos. Ser mãe é um privilégio gigante. Eu sou tão mais forte e mais feliz sendo mãe”, escreveu a artista, que é mãe de mais um menino, o Marcelo, de 8 anos.