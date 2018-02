Ivete amamenta gêmeas: ‘Das coisas mais prazerosas e saudáveis’

A cantora Ivete Sangalo voltou ao Instagram na manhã desta terça-feira para dar um alô aos fãs e fazer uma breve campanha pela amamentação. Em uma foto tirada ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, e do filho, Marcelo, de 8 anos, Ivete aparece dando de mamar às gêmeas Marina e Helena, que nasceram na madrugada do sábado de Carnaval.

“A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas”, escreveu a cantora no texto ao lado da imagem. Ali, Ivete também avisa que vai aparecer menos nas redes sociais, já que as gêmeas mamam diversas vezes ao dia (e à noite) e precisam de cuidado constante.

“Bom dia, zamurinhos! Quanta saudade de vocês e dos nossos encontros. Mas confesso que estou no mais pleno momento da minha vida! Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante. Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção de que eles precisam nesse momento”, escreveu também a cantora.

Confira abaixo o post de Ivete com a família reunida: