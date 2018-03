Itens pessoais de Renato Russo vão a leilão no Retiro dos Artistas

Objetos que pertenceram a Renato Russo vão a leilão no Rio de Janeiro no sábado, 7 de abril, em bazar beneficente no Retiro dos Artistas. O evento irá levantar fundos para a própria instituição, que abriga artistas idosos na capital fluminense.

As peças foram cedidas à casa de repouso pelo filho do cantor, Giuliano Manfredini, e incluem roupas, móveis, LPs, livros, itens de decoração, entre outros objetos.

O leilão faz parte das comemorações do 100º aniversário da casa de repouso, e está previsto para começar ao meio-dia. O evento contará também com apresentação de Guilherme Lemos, cover de Renato Russo, em show tributo ao Legião Urbana.