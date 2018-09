Dom Antonio

Circulam pelo rodízio dezessete receitas, entre polenta crocante, fígado de galinha com alho dourado, maionese de batata e, do setor de massas, a mais esperada de todas (e muitas vezes repetida): lasanha de salame italiano. Para comer à vontade e sem pressa, pagam-se R$ 48,00 por pessoa. O tinto da casa é da vinícola gaúcha Zanrosso (R$ 15,00 a garrafa). À parte, a avalanche é uma sobremesa montada com camadas de frutas frescas, creme de zabaione, chocolate e chantili (R$ 17,00). Avenida Manoel Ribas, 6121, Santa Felicidade, ☎ 3273-3131 (2 000 lugares). 11h30/14h30 e 19h30/23h (dom. 11h30/15; fecha seg.). Aberto em 1986. Aqui tem iFood. $$

Madalosso

Sob a supervisão constante da matriarca Flora Madalosso, a casa mais tradicional de Santa Felicidade continua a exibir números impressionantes: pelos seis salões com capacidade para receber quase 5 000 pessoas, passam 55 000 clientes por mês. Na cozinha, 40 000 quilos de frango são manipulados. Polenta frita, fígado de galinha e salada de radicchio puxam a fila dos pratos servidos no rodízio (R$ 49,50 por pessoa). Risoto de frango, frango à passarinho, alcatra grelhada e muitas, muitas massas completam a seleção. Duas novidades: nhoque de batata-salsa ao molho alfredo e ravióli de ricota ao molho pomodoro. Cheesecake de paçoca (R$ 14,50) e vinho da casa (R$ 17,00 a jarra de 550 mililitros) completam o banquete. Avenida Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade, ☎ 3372-2121 (4 645 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (dom. 11h30/15h30. Aberto em 1963. $$

Velho Madalosso

Tudo começou neste endereço, raiz dos dois restaurantes de rodízio italiano de Ademar Bertolli e Flora Madalosso. Para comer à vontade polenta crocante, frango à passarinho, linguiça com bacon e, claro, massas em abundância, cada cliente paga R$ 55,00. O espaguete com cogumelo shiitake e a lasanha na manteiga costumam fazer sucesso. Avenida Manoel Ribas, 5852, Santa Felicidade, ☎ 32731014 (470 lugares). 11h30/15h45 e 19h/23h (sáb. e dom. 11h/23h30). Aberto em 1963. $$

Veneza

Polenta, frango e fígado fritos e salada de escarola com nacos de bacon antecedem outros onze itens no rodízio italiano (R$ 56,00 por pessoa). Risoto de frango, lasanha ao molho sugo e nhoque na manteiga podem escoltar o filé de frango grelhado. Na bancada, sete tipos de massa são finalizados na hora, com molhos e complementos apontados pelo cliente. Avenida Manoel Ribas, 6860, Santa Felicidade, ☎ 3372-2626 (520 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. 11h/15h30 e 19h/23h30; fecha seg.). Aberto em 1965. $$