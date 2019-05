‘It: A Coisa, Capítulo 2’ vai mostrar violência doméstica e crime de ódio

Na esteira da divulgação do primeiro trailer de It: A Coisa, Capítulo 2, nesta quinta-feira, 9, o roteirista Gary Dauberman confirmou que o longa vai mostrar violência doméstica e também uma surra levada por um garoto gay por causa de sua orientação sexual. A produção, baseada no romance publicado em 1986 por Stephen King, está prevista para estrear em 5 de setembro no Brasil.

“É uma cena icônica do livro, uma que nós queríamos incluir no filme”, disse Dauberman ao site da revista The Hollywood Reporter sobre o crime de ódio sofrido por Adrian Mellon (Xavier Dolan). “É o primeiro ataque que acontece na cidade fictícia de Derry no presente e mostra no que a cidade se transformou. É a influência de Pennywise (Bill Skarsgård) mesmo enquanto ele está hibernando, é pura maldade o que acontece com Adrian. Era importante para a gente mostrar esses bullies que agem através de Pennywise.”

Assim como no livro, a personagem de Beverly Marsh sofrerá violência doméstica quando adulta, quando será interpretada por Jessica Chastain. No primeiro longa, It: A Coisa (2017), que mostrava a adolescência da Beverly, ela era vivida por Sophia Lillis.

O trailer da sequência mostra a personagem retornando à casa em que morava quando adolescente e o Clube dos Perdedores com todos os seus integrantes já adultos, além da volta do terrível palhaço Pennywise.