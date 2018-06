Isis Valverde tomará medidas legais após nude vazado

Isis Valverde pretende tomar medidas legais depois de ter um nude vazado nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Na imagem, a atriz aparece com os seios à mostra. “Essa foto foi tirada indevidamente no camarim de um ensaio fotográfico para uma marca, em São Paulo, em 2016”, disse a assessoria de imprensa da atriz, em nota.

“Isis estava acompanhada do namorado, que também posou para essa campanha. Alguém fez o registro e agora espalhou de má-fé, a poucos dias do casamento dela. O escritório já está tomando as providências legais”, diz o comunicado.

Isis vai se casar com o empresário André Resende no próximo domingo (10), em Guaratiba, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz está grávida do primeiro filho do casal.