Isis Valverde se casa em cerimônia bucólica no Rio

Grávida de cinco meses, a atriz Isis Valverde se casou hoje, 10, com o modelo André Resende. O aguardado “sim” foi dito em cerimônia realizada no Lago Buriti, em Guaratiba, no Rio de Janeiro.

De terno claro, André Resende chegou sorridente ao local da cerimônia. Logo depois foi a vez de Isis entrar, vestida em um modelo todo bordado e um véu cobrindo o rosto. Uma das primeiras fotos a viralizar foi compartilhada pelo fotógrafo Fábio Bartelt, responsável pelas imagens do casal na campanha da marca Malwee em 2017.

La vem a noiva … #osimdeisiseandre A post shared by Fabio Bartelt (@fabiobartelt) on Jun 10, 2018 at 12:11pm PDT

Juntos desde 2016, Isis Valverde e André Resende anunciaram a gravidez em abril deste ano. Na época, a atriz lamentou a “forma agressiva” com que essa notícia havia chegado aos amigos íntimos – antecipada pelo colunista Léo Dias.

O fã-clube oficial da atriz postou fotos do evento em que é possível ver detalhes do vestido e a alegria de todos os presentes.