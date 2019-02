Isis Valverde: ‘Quero um amor que dure’

1. Grazi zoom_out_map 1/8 (Divulgação/VEJA)

Grazi Massafera começou a trabalhar como modelo ainda jovem e, em 2004, foi eleita Miss Paraná. No ano seguinte, participou da quinta edição do Big Brother Brasil e, dentro da casa, se envolveu com o modelo Alan Passos. Grazi foi para a final, mas perdeu para o hoje deputado Jean Wyllys, ficando em segundo lugar. Nos meses seguintes, continuou aparecendo na Globo em pequenas participações em programas diversos e, em 2005, posou nua para a PLAYBOY.

Cauã Reymond também começou sua carreira como modelo e, em 2002, foi contratado pela Globo para o seriado Malhação. Em 2004, deixou a série adolescente para fazer sua primeira novela, Da Cor do Pecado, escrita por João Emanuel Carneiro (Avenida Brasil) para a faixa das 7. No mesmo ano, estreou no cinema com o drama Ódiquê?

Grazi ganhou em 2006 seu primeiro papel em uma novela. Ela estreou em Páginas da Vida, de Manoel Carlos, interpretando uma moça inocente do interior, mas não foi bem recebida pela crítica e diz ter sofrido preconceito nos bastidores. Em 2008, sofreria novo revés ao ter sua escalação criticada por Miguel Falabella para a novela Negócio da China, de sua autoria. O namoro com Alan continuou fora do Big Brother. O casal chegou a morar junto no Rio, mas se separou em 2007. Anos mais tarde, a atriz revelou ter terminado com Alan dias após conhecer Cauã Reymond e se apaixonar por ele nos corredores da Globo.

Cauã começou a namorar a atriz Alinne Moraes em 2002. Eles se conheciam desde a adolescência, quando ambos trabalhavam como modelo, e foram morar juntos logo após o início do namoro. Chegaram a contracenar na novela Da Cor do Pecado, em 2004. O relacionamento terminou em 2005, ano em que Cauã estreou no horário nobre no papel de um garoto de programa em Belíssima, de Silvio de Abreu. No ano seguinte, o ator teve um romance breve com a modelo Lise Grendene.

Grazi e Cauã engataram namoro logo depois que a atriz pôs fim ao relacionamento com o ex-BBB Alan, em 2007. Os dois declararam em entrevista que foi paixão à primeira vista. Eles foram morar juntos em meados de 2009.

Cauã e Grazi se tornaram o casal mais querido da TV, esbanjando simpatia e trocando constantes declarações de amor. Em setembro de 2012, saíram do Prêmio Contigo! de Cinema Nacional com dois prêmios de voto popular: ela como melhor atriz por Billi Pig e ele como ator coadjuvante por Reis e Ratos. Financeiramente, o romance também deu certo: o casal protagonizou comerciais de produtos diversos. Só por um comercial recente de bolacha integral, o casal teria faturado 1,8 milhão de reais.

Em outubro de 2011, Grazi confirmou que estava grávida às vésperas da estreia de sua nova novela, Aquele Beijo, de Miguel Falabella. Sofia, primeira filha do casal, nasceu em abril de 2012.