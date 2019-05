Isabella Santoni conta ter sido vítima de golpe em aeroporto

Isabella Santoni contou em seu perfil no Instagram que foi vítima de um golpe no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando esperava o namorado, o surfista Caio Vaz. A atriz afirmou que o casal teve uma mochila furtada por uma quadrilha.

“Na semana passada, na quinta-feira, eu tive um dia bem estranho, acho que foi o pior dia da minha vida, aconteceram diversas coisas”, relatou a atriz. “Eu sofri um golpe na porta do aeroporto, logo na saída. Eu estava aguardando o Caio, ele falou que ia comprar uma cervejinha para a gente comemorar o dia ruim, porque a gente comemora até o dia ruim. Enfim, deu tudo errado, mas a gente estava bem, juntos, não brigamos. A gente ia tomar uma cervejinha para relaxar e eu fiquei sentada com todas as malas.”

“Passou uma gringa e esbarrou na minha mala. Fui pedir desculpas, ela me perguntou um negócio em inglês”, continuou a atriz. “Quando olhei para o lado, tinham deixado uma mochila, na hora eu pensei: ‘Que mochila vazia é essa e cadê a mochila do Caio?’. Mas pensei: ‘Deve estar com ele’. Quando ele chegou, estava sem a mochila. Roubaram a mochila.”

Isabella disse que procurou a ajuda da Infraero, que a informou que existe uma quadrilha atuando na região do Santos Dumont.