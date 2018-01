Irmão de Kevin Spacey afirma: ‘ele é pior que nosso pai nazista’

Randy Fowler, irmão de Kevin Spacey, concedeu sua primeira entrevista após o lançamento do livro A Moment In Time, em que narra as terríveis experiências com o pai, Thomas Fowler, que o abusou sexualmente durante toda a adolescência. Ao jornal The Sun, Randy falou sobre as acusações de assédio contra o irmão. “Eu ouvi que Kevin entrou em uma clínica para viciados em sexo. Bem, me desculpem, mas ele está no lugar errado. O caso dele é bem mais sério”, diz.

Segundo Randy, Spacey seria pior que o pai, um homem com inclinações nazistas. “Ele é pior, pois ele tinha dinheiro e poder, e com isso consegue ser influente”, diz. “Kevin era um rei que foi destronado com as acusações. Ele usava o poder e a riqueza para se aproveitar das pessoas.”

Em sua autobiografia, Randy afirma que, desde os 6 anos de idade, o pai o agredia fisicamente. Quando completou 14, passou a ser abusado sexualmente. “Ele me estuprava de duas a três vezes por semanas, então creio que fui abusado umas 50 vezes.”

Randy conta que Spacey, contudo, teria sofrido menos nas mãos do pai, pois era protegido por ele e pela mãe. “Toda minha vida, achei que eu protegi Kevin do meu pai. Mas não adiantou nada, pois ele é pior.” Por fim, ele afirma que sua porta está aberta para o irmão, caso ele realmente queira se redimir. “Ele precisa pedir perdão a todos.”