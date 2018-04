Irmã de Renato Russo diz que mãe ficou deprimida após afastamento de neto

A cantora Carmem Manfredini, irmã de Renato Russo, o líder da Legião Urbana, diz que o afastamento do sobrinho, Giuliano, do resto da família afetou especialmente a mãe do cantor, Carminha Manfredini. “Ele sempre foi muito próximo a nós. Como um filho e sobrinho verdadeiramente é”, conta Carmem em entrevista a VEJA. Carmem e Carminha divulgaram uma carta nesta semana com críticas à iniciativa de Giuliano Manfredini de doar peças do apartamento em que o pai morava, em Ipanema. Os pertences pessoais serão vendidos em bazar do Retiro dos Artistas, asilo que conta com doações para se manter.

No texto, elas afirmam que o filho de Renato chegou a trocar as fechaduras do local, sem avisá-las. O caso teria levado dona Carminha à depressão: “Ela ficou deprimida por ser privada de entrar no lar do filho que ela tanto amava e ama, obviamente. Foi uma dor insuportável”, diz Carmen.