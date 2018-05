Irmã de Pato afirma estar curada de câncer e lembra Nara Almeida em post

Hoje vou compartilhar meu dia especial!!🌹 Dia de consulta com meu oncologista Dr. André Bini, que me deu uma notícia maravilhosa, enfim posso dizer curada! Tchau câncer!!!Mas continuo com tratamento de prevenção, irei tomar um medicamento por dez anos. #xocancer 🙏🏽 Meu exame de mutação genética, também foi ótimo, deu negativo!! Logo, para mim foi um “acaso” ter desenvolvido a tal doença. 😒E também foi mais um dia de consulta com meu mastologista Dr. André Marini, hoje faz 45 dias da minha cirugia, na qual ficou perfeita!!! Amei!! E tive resultado da minha biópsia pós cirurgia, na qual deu tudo ótimo!Foi tudo embora com o procedimento!Graças da Deus, Tu és maravilhoso!! Enfim posso dizer Estou Curada!!E aos poucos volto a minha rotina diária!! Mas lembrando, que sigo com tratamento preventivo,por isso, preciso fazer radioterapia e devo começar daqui alguns dias..Obrigadaa meus Deus!!Oh meu Deus!! Presenciei várias conquistas como a minha, com pessoas que não cheguei a conhecer pessoalmente, mas se tornaram amigas e de coração,como gostaria que todas pudessem ter a mesma sensação que estou tendo, de alegria e clamor pela cura!! Mas o Senhor é quem sabe do nosso destino! A meio felicidades,fico triste, pois a minha inspiração para vencer essa luta, infelizmente não conseguiu essa mesma conquista, mas mostrou sim como percorrer o caminho para não desistir, com muita fé e oração, sempre alegre e as vezes em meio lágrimas, sempre com pensamentos positivo, e em nenhum momento pensando em desistir. 🙏🏽🕊✨♥️ #eternanara#vida#tchaucancer#euvenci#autoexame#somosguerreiras#cancermama#fe#deus Obs:. Para estar 100% liberada de todos acompanhamentos médicos…exames..vai 5 anos! Pois devo seguir os seguimentos oncológicos. 😊

