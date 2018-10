Irmã de Meghan Markle é barrada no Palácio de Kensington

Samantha Markle foi barrada por seguranças do Palácio de Kensington no final de semana, ao tentar entregar uma carta para a meia-irmã, Meghan Markle. Depois da tentativa frustrada, Samantha fez o caminho dos turistas, passando na loja de lembrancinhas do palácio, residência do duque e duquesa de Sussex, onde comprou máscaras de papel com o rosto de Meghan e do príncipe Harry.

Em imagens divulgadas por jornais britânicos, Samantha, que possui esclerose múltipla, chegou aos portões do palácio em uma cadeira de rodas. Um homem que a acompanha tenta entregar uma carta aos seguranças do local. “Todo mundo adoraria saber o que tem naquela carta”, escreveu Samantha na sua conta do Twitter posteriormente.

Samantha Markle é irmã por parte de pai de Meghan e ganhou espaço no noticiário internacional desde o anúncio do casamento do príncipe Harry, que aconteceu no mês de maio. A atriz, que já deu diversos depoimentos sobre o relacionamento conturbado da família, anunciou que lançaria uma biografia não-autorizada sobre a meia-irmã e foi responsável pelo escândalo que levou o pai, Thomas Markle, a cancelar sua participação no casamento real.

Dias antes da cerimônia, Thomas foi visto em páginas de sites e revistas tirando as medidas para a roupa que usaria nas bodas de Meghan e lendo notícias sobre o relacionamento da filha com o príncipe Harry em um café. Samantha, no entanto, revelou que as fotos eram armadas e que tinha contratado uma empresa de paparazzi para vender as imagens.