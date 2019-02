Irmã de Kim Kardashian é criticada por ensaio em cadeira de rodas

1. Bruce Jenner - Caitlyn Jenner, padrasto zoom_out_map 1/9 (VEJA.com/Reprodução)

O ex-atleta olímpico de declato tornou-se popular por ser o padrasto das socialites Kardashians, relação contraída pelo casamento de 22 anos com a mãe de Kim e suas irmãs, Kris Jenner, de quem se separou em 2013. Eles tiveram duas filhas, Kendall e Kyllie. Este ano, Bruce voltou aos holofotes ao declarar-se mulher. Pouco tempo depois, passou a se vestir como uma e agora pede para ser chamado -- ou chamada -- de Caitlyn.

2. Robert Kardashian, o pai

Robert Kardashian foi um advogado e empresário famoso em Los Angeles. Casou-se com Kris Jenner em 1978, um relacionamento que durou onze anos. A dupla teve quatro filhos, Kim, Kloe, Kourtney e Rob, e manteve boa relação de amizade. O advogado morreu em 2003, vítima de um câncer.

3. Kris Jenner, mãe

Mãe, empresária, produtora e apresentadora, Kris é a matriarca do clã Kardashian. Kristen Mary Houghton, como figura na certidão, nasceu em San Diego e tem duas irmãs, Sarah e Karen. A morena foi casada com o advogado Robert Kardashian, com quem teve três filhas e um filho, antes do divórcio, em 1989. Depois, casou com o ex-atleta olímpica Bruce Jenner, com quem teve duas filhas. Além de cuidar das carreiras dos filhos, Kris comandou uma linha de roupas infantis na Califórnia.

4. Kim Kardashian

Rainha dos selfies nas redes sociais, Kim Kardashian é a segunda filha de Robert e Kris e, sem dúvida, a mais famosa da família -- ao menos, até Bruce Jenner sair do amário em um radiante vestido. Ficou popular após o vazamento de um vídeo de sexo em que aparecia com um antigo namorado, movimento semelhante ao que tornou outra socialite, Paris Hilton, uma celebridade. Hoje em dia, a socialite é casada com o rapper Kanye West, com quem tem uma filha, North West, e está grávida do segundo bebê. Kim possui uma rede de quatro lojas com suas irmãs, Khloé e Kourtney, a Dash. Além de fazer aparições em filmes e lançamentos de produtos, é também a protagonista do reality show Keeping up with the Kardashians que mostra o dia a dia de sua família.

5. Kourtney Kardashian

Kourtney é a filha mais velha do casamento de Kris e Robert Kardashian. Junto com as irmãs, comanda a rede de lojas Dash, além de participar do programa Keeping up with the Kardashians. Ela também atuou nos programas Kourtney and Khloé Take Miami (2009, 2010 e 2013) e Kourtney and Kim Take New York (2012). Kourtney tem dois filhos com o namorado, Scott Disick, e envolveu-se em um escândalo sobre a verdadeira paternidade do seu primogênito, Mason.

6. Khloé Kardashian

Khloé é a filha mais nova do casamento de Kris e Robert. Famosa por suas aparições nos programas Keeping up with the Kardashians, Kourtney and Khloé Take Miami (2009, 2010 e 2013) e Khloé e Lamar (2011-2012), a garota também apresentou um programa na rádio americana, o Khloé after the Dark.

7. Rob Kardashian

É o caçula do casamento de Kris e Robert e talvez o mais problemático dos filhos. Ele vive em clinicas de reabilitação, levado pelas drogas. O jovem sumiu dos holofotes no último ano devido à sua luta contra a depressão e o ganho de peso, mas é sempre abordado nos episódios do reality em que a mãe demonstra preocupação com a situação do filho e a sua recusa de fazer tratamentos.

8. Kendall Jenner

Kendall Jenner é a filha mais velha de Kris e Bruce Jenner. Modelo nos EUA, a garota se envolveu em situações controversas ao desfilar na Semana de Moda de Nova York e disse que sofreu bullying das outras modelos nos bastidores. A garota já posou para marcas conhecidas, como a Forever 21 e faz parte do círculo de queridinhas das redes sociais, ao lado de Gigi e Bella Hadid, que são irmãs, e da top Cara Delevingne. Recentemente, a modelo de 19 anos esteve no Brasil para promover a coleção da marca nacional Le Lis Blanc.